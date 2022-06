【KTSF】

黃石公園南環路將於週三重新開放。

當局說,車牌以單數結尾的車輛,可以在每個月的單數天到訪,那些以零或雙數結尾的車輛,可以在雙數天到訪。

早前破紀錄的降雨,使得黃石公園嚴重淹水,道路和房屋受到破壞,當局於是關閉了公園的所有入口。

國家公園管理局週日表示,將動用5千萬美元的緊急資金用來重建黃石公園。

