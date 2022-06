金州勇士隊舊金山舉行勝利遊行 慶祝奪NBA總冠軍（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

金州勇士隊上星期奪得8年內第4個NBA職籃總冠軍,勇士週一在舊金山(三藩市)舉行的勝利遊行,遊行全長1.7公里,歷時長達3小時。

數十萬人週一聚集在舊金山市中心,為NBA冠軍金州勇士隊歡呼,勝利遊行原定從上午11時20分開始,最後遲了20分鐘,從市場街和Main Street交叉口出發,遊行到到市場街和8街交叉口為止。

週一舊金山氣溫有華氏70多度,警察在遊行路線上處理了數十個急救電話,其中大部分與高溫有關。

這場遊行加上遊行前的各項活動所花的時間,從上午9時30分到下午2時,在遊行開始前的上私人儀式上,獲選為總決賽最有價值球員Stephen Curry就被問到他在第六場完場時流淚的事。

Curry說:「每天都帶著那旅程的一切,我們都經歷了很多,我兄弟(Klay Thompson),近3年的遭遇,但我們作為一個團隊,經歷了嘗試重組和振興,過去三年彷彿拍了一張快照。」

自2015年開始,勇士連續五年打進總冠軍賽,也陸續拿下3座冠軍,Curry表示,多謝球迷的支持,並承諾會繼續努力。

另一方面,自2019年,因前十字韌帶受傷而休養了共941天,今年年頭復出的Klay Thompson就感受更深。

Thompson說:「Sean Livingston在我康復過程中,總是告訴我關於小勝利,那是我想要的東西,以及我的餘生,它激勵我繼續前進。」

他又指,在康復期間是一段黑暗的日子,他經常看喜劇來令自己發笑,教練Steve Kerr在發言的時候,就指今年是驚喜的一年。

Kerr說:「驚喜是因為我們過去兩年在低潮,我不知道你是否注意到,所以能夠從之前狀況反彈,很令人難以置信,證明這班傢伙簡直是不可思議。」

在勝利遊行期間,除了看到舊金山市長布里德的身影外,還看到有球迷爬上樹觀看。

根據觀眾提供的片段,有小孩站在父親的肩膀上觀看,Klay Thompson更拿著獎盃,和球迷近距離接觸,有球迷不禁落淚。

教練Steve Kerr下車沿途跑,和球迷拍手,有球迷甚至指自己十年前已經將金州勇士紋在上腳上。

