金州勇士隊舊金山舉行勝利遊行 慶祝奪NBA總冠軍（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

金州勇士隊上星期奪得8年內第4個NBA職籃總冠軍，勇士週一在舊金山（三藩市）舉行的勝利遊行，遊行全長1.7公里，歷時長達3小時。

數十萬人週一聚集在舊金山市中心，為NBA冠軍金州勇士隊歡呼，勝利遊行原定從上午11時20分開始，最後遲了20分鐘，從市場街和Main Street交叉口出發，遊行到到市場街和8街交叉口為止。

週一舊金山氣溫有華氏70多度，警察在遊行路線上處理了數十個急救電話，其中大部分與高溫有關。

這場遊行加上遊行前的各項活動所花的時間，從上午9時30分到下午2時，在遊行開始前的上私人儀式上，獲選為總決賽最有價值球員Stephen Curry就被問到他在第六場完場時流淚的事。

Curry說：「每天都帶著那旅程的一切，我們都經歷了很多，我兄弟（Klay Thompson），近3年的遭遇，但我們作為一個團隊，經歷了嘗試重組和振興，過去三年彷彿拍了一張快照。」

自2015年開始，勇士連續五年打進總冠軍賽，也陸續拿下3座冠軍，Curry表示，多謝球迷的支持，並承諾會繼續努力。

另一方面，自2019年，因前十字韌帶受傷而休養了共941天，今年年頭復出的Klay Thompson就感受更深。

Thompson說：「Sean Livingston在我康復過程中，總是告訴我關於小勝利，那是我想要的東西，以及我的餘生，它激勵我繼續前進。」

他又指，在康復期間是一段黑暗的日子，他經常看喜劇來令自己發笑，教練Steve Kerr在發言的時候，就指今年是驚喜的一年。

Kerr說：「驚喜是因為我們過去兩年在低潮，我不知道你是否注意到，所以能夠從之前狀況反彈，很令人難以置信，證明這班傢伙簡直是不可思議。」

在勝利遊行期間，除了看到舊金山市長布里德的身影外，還看到有球迷爬上樹觀看。

根據觀眾提供的片段，有小孩站在父親的肩膀上觀看，Klay Thompson更拿著獎盃，和球迷近距離接觸，有球迷不禁落淚。

教練Steve Kerr下車沿途跑，和球迷拍手，有球迷甚至指自己十年前已經將金州勇士紋在上腳上。

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