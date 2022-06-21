金州勇士舉行勝利遊行 球迷心情有多興奮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

金州勇士勝利大遊行，現場大批球迷聚集，帶大家看看球迷的心情。

週一於舊金山（三藩市）舉行的勝利大遊行，適逢聯邦假期6月節，有大批球迷出席，街上的人都穿著勇士球衣。

現場十分擠擁，寸步難行，有球迷於天台聚集，等候車隊，甚至有市民出盡奇招，爬到樹上面，為的就是取得最好的角度觀賞。

有球迷一家大小出席慶祝勇士隊奪冠，他說自己過往都有出席奧克蘭（屋崙）的勝利遊行。

球迷說：「我覺得他們贏，我們很開心，我記得我小時候我很興奮，現在我有個兒子，我很高興可以與兒子分享這經驗，（你何時開始成為勇士球迷？）好像他這個年紀開始。」

有球迷說，自從幾年前球隊將主場搬到舊金山，成績一直欠佳無緣季後賽，今年終於再嘗冠軍滋味，他們為球隊感到興奮。

球迷說：「太好了，過去一年這麼多困難，今年終於恢復狀態，真的太好了

對於今年有更多年輕球員冒起，他相信勇士的皇朝能夠延續，而今次作為舊金山新球場的首個冠軍，有球迷就這樣表示：「許久沒有這燦爛時光，新球場需要主要隊員回來，他們都回來並且健康。」

這兩位球迷就表示，雖然球隊過去數年成績欠佳，但仍然於8年內取得4次總冠軍，令人振奮，而球員付出了很多汗水，才能走到今天這一步，今次奪冠是實至名歸。

球迷說：「我感到極興奮在舊金山舉行，這城市很需要這樣盛大的慶祝，我為這球隊和舊金山感到極度驕傲，很興奮看到這麼多人一起慶祝，他們贏得多麼漂亮。」

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