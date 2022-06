金州勇士舉行勝利遊行 球迷心情有多興奮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

金州勇士勝利大遊行,現場大批球迷聚集,帶大家看看球迷的心情。

週一於舊金山(三藩市)舉行的勝利大遊行,適逢聯邦假期6月節,有大批球迷出席,街上的人都穿著勇士球衣。

現場十分擠擁,寸步難行,有球迷於天台聚集,等候車隊,甚至有市民出盡奇招,爬到樹上面,為的就是取得最好的角度觀賞。

有球迷一家大小出席慶祝勇士隊奪冠,他說自己過往都有出席奧克蘭(屋崙)的勝利遊行。

球迷說:「我覺得他們贏,我們很開心,我記得我小時候我很興奮,現在我有個兒子,我很高興可以與兒子分享這經驗,(你何時開始成為勇士球迷?)好像他這個年紀開始。」

有球迷說,自從幾年前球隊將主場搬到舊金山,成績一直欠佳無緣季後賽,今年終於再嘗冠軍滋味,他們為球隊感到興奮。

球迷說:「太好了,過去一年這麼多困難,今年終於恢復狀態,真的太好了

對於今年有更多年輕球員冒起,他相信勇士的皇朝能夠延續,而今次作為舊金山新球場的首個冠軍,有球迷就這樣表示:「許久沒有這燦爛時光,新球場需要主要隊員回來,他們都回來並且健康。」

這兩位球迷就表示,雖然球隊過去數年成績欠佳,但仍然於8年內取得4次總冠軍,令人振奮,而球員付出了很多汗水,才能走到今天這一步,今次奪冠是實至名歸。

球迷說:「我感到極興奮在舊金山舉行,這城市很需要這樣盛大的慶祝,我為這球隊和舊金山感到極度驕傲,很興奮看到這麼多人一起慶祝,他們贏得多麼漂亮。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。