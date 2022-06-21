上週末全美數千航班被取消 專家警告只是開始

【KTSF 朱慧琪報導】

過去的週未，全國數以千計的航班被取消，專家則警告這個只是開始。

剛過去的週末，很多飛機乘客的行程被打亂。

旅客Terrie Cherry說：「我坐在飛機上待了4小時，4小時後又返回客運大樓。」

根據聯邦運輸安全管理局（TSA）的數據，上週五是今年以來最繁忙的日子，在同一個週末有6月節假期和父親節，令更多美國人搭飛機出遊，但是惡劣天氣加上人手不足，以及基礎建設挑戰，令航空公司難以應付需求。

根據航班追蹤網站Flightaware，於週五至週日之間，總共有超過3200班航班被取消，航空公司表示，飛機師、機組人員都短缺，專家預計未來情況會更嚴重。

旅客Theron Bean說：「轉機應該是兩個小時，結果是5小時。」

各大航空公司已經取消更多航班，西南航空在6月和勞工節期間取消近2萬個班次，而達美航空將在未來兩個月內，每日取消100班航班，打算去旅行的人感到沮喪，因為成本也更高，機票比起上個月上漲超過10%。

聯合航空行政總裁Scott Kirby說：「聯合航空所做的是減少航班數目會較2019年少，以試圖緩解壓力。」

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