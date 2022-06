上週末全美數千航班被取消 專家警告只是開始

【KTSF 朱慧琪報導】

過去的週未,全國數以千計的航班被取消,專家則警告這個只是開始。

剛過去的週末,很多飛機乘客的行程被打亂。

旅客Terrie Cherry說:「我坐在飛機上待了4小時,4小時後又返回客運大樓。」

根據聯邦運輸安全管理局(TSA)的數據,上週五是今年以來最繁忙的日子,在同一個週末有6月節假期和父親節,令更多美國人搭飛機出遊,但是惡劣天氣加上人手不足,以及基礎建設挑戰,令航空公司難以應付需求。

根據航班追蹤網站Flightaware,於週五至週日之間,總共有超過3200班航班被取消,航空公司表示,飛機師、機組人員都短缺,專家預計未來情況會更嚴重。

旅客Theron Bean說:「轉機應該是兩個小時,結果是5小時。」

各大航空公司已經取消更多航班,西南航空在6月和勞工節期間取消近2萬個班次,而達美航空將在未來兩個月內,每日取消100班航班,打算去旅行的人感到沮喪,因為成本也更高,機票比起上個月上漲超過10%。

聯合航空行政總裁Scott Kirby說:「聯合航空所做的是減少航班數目會較2019年少,以試圖緩解壓力。」

