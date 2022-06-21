金州勇士勝利遊行為舊金山華埠商鋪帶來商機（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

勇士隊勝利大遊行的人流，亦為舊金山（三藩市）華埠的商舖帶來商機，有商舖老闆及市民表示，這類大型活動能夠刺激經濟，幫助華埠從疫情中回復過來。

遊行結束後，華埠的人流比平時明顯多，尤其是非華人面孔，不少人都穿著勇士隊球衣。

一位在華埠做了9年生意的餐廳老闆崔士晉（Frank Chui）表示，近年不止是籃球，不同運動的球隊奪冠，都有刺激經濟的作用。

香雅茶室老闆崔士晉說：「今次遊行其實給我們一些信心給居民，人多的時候就小麻煩的事情，人小就越多麻煩的事情，我想今日應該有超過120萬，或150萬人參加遊行，因為過往三次這個籃球隊獲得勝利的時候, 我都在奧克蘭（屋崙），我也去了遊行，通常由馬路到行人路邊，會有5排人，今次至小有15排人，由馬路去到Market街都站滿了人，今次是一個很開心的大喜慶。」

他指，遊行為華埠帶來人流，鼓勵市民像這天一樣多點消費。

崔士晉說：「今日舊金山市全天都旺，今晚也會旺，大家可以自己去看一下，為什麼唐人埠到今日都死氣沉沉，因為我們自己經常害怕，經常還沒日落就回家，其實今日很高興，但在我們華埠，你見到華人多還是歐洲裔的人多？其實球隊是幫到我們，經濟上一定有幫助，但是如果想整個區好，大家要一起幫手。」

他亦表示，遊行對於他們的生意明顯有幫助。

崔士晉說：「我們的生意其實星期一至四都不是太好，因為我們的地點偏僻，華人都不知道我們在哪裡，我想今天最少有多一倍的生意，所以我們早前知道今天遊行，都會叫多點同事上班。」

遊行結束後，餐廳人流明顯較多，直至5點多仍然有球迷光顧，這群球迷對專程從遊行路線，一路走上華埠，是什麼驅使他們到華埠消費呢？

顧客說：「我覺得十分正面，很多人從舊金山外過來，像從南灣跟灣區其他地方，過來支持球隊和本地小商業，這對社區有很大幫助。」

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