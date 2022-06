金州勇士勝利遊行為舊金山華埠商鋪帶來商機（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

勇士隊勝利大遊行的人流,亦為舊金山(三藩市)華埠的商舖帶來商機,有商舖老闆及市民表示,這類大型活動能夠刺激經濟,幫助華埠從疫情中回復過來。

遊行結束後,華埠的人流比平時明顯多,尤其是非華人面孔,不少人都穿著勇士隊球衣。

一位在華埠做了9年生意的餐廳老闆崔士晉(Frank Chui)表示,近年不止是籃球,不同運動的球隊奪冠,都有刺激經濟的作用。

香雅茶室老闆崔士晉說:「今次遊行其實給我們一些信心給居民,人多的時候就小麻煩的事情,人小就越多麻煩的事情,我想今日應該有超過120萬,或150萬人參加遊行,因為過往三次這個籃球隊獲得勝利的時候, 我都在奧克蘭(屋崙),我也去了遊行,通常由馬路到行人路邊,會有5排人,今次至小有15排人,由馬路去到Market街都站滿了人,今次是一個很開心的大喜慶。」

他指,遊行為華埠帶來人流,鼓勵市民像這天一樣多點消費。

崔士晉說:「今日舊金山市全天都旺,今晚也會旺,大家可以自己去看一下,為什麼唐人埠到今日都死氣沉沉,因為我們自己經常害怕,經常還沒日落就回家,其實今日很高興,但在我們華埠,你見到華人多還是歐洲裔的人多?其實球隊是幫到我們,經濟上一定有幫助,但是如果想整個區好,大家要一起幫手。」

他亦表示,遊行對於他們的生意明顯有幫助。

崔士晉說:「我們的生意其實星期一至四都不是太好,因為我們的地點偏僻,華人都不知道我們在哪裡,我想今天最少有多一倍的生意,所以我們早前知道今天遊行,都會叫多點同事上班。」

遊行結束後,餐廳人流明顯較多,直至5點多仍然有球迷光顧,這群球迷對專程從遊行路線,一路走上華埠,是什麼驅使他們到華埠消費呢?

顧客說:「我覺得十分正面,很多人從舊金山外過來,像從南灣跟灣區其他地方,過來支持球隊和本地小商業,這對社區有很大幫助。」

