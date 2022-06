【KTSF】

紐約哈林區週日晚半夜發生槍擊案,造成一死8人受傷,警方懷疑槍擊案與幫派有關。

槍擊案半夜發生在紐約哈林區的East River河附近,一個公園舉行的派對,共有9個人中槍受傷,他們分別是7男2女,年齡21至42歲,其中一名21歲青年在醫院傷重不治。

死者是前Bronx高中籃球隊的明日之星,他還有一個學期就畢業。

警方在現場找到一枝手槍,也正在調查開槍的動機,當局懷疑可能與幫派有關。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。