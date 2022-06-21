貸款利率升及房地產公司裁員 跡象顯示房市或正在降溫

【KTSF 朱慧琪報導】

最近一些跡象表明，樓市可能正在降溫，貸款利率上升、房地產公司裁員，但專家表示，這一切對首次置業者來說更加難以負擔。

幾個跡象表明白熱化的樓市，可能正在降溫。

Bigger Pockets主持人David Greene說：「此時大多數買家正想入市，是買家帶動房地產市場的時候。」

這種對為數不多樓盤的搶購熱潮，可能很快就會降溫，根據房地美數據，貸款利率本週上升超過半厘，是自1987年以來一週最大的升幅，於6月16日結束的一週內，30年期固定貸款的平均利率升至接近5.8厘，比去年同期高出一倍。

對於首期不多，需要貸款買屋的人來說，加息令房屋更加昂貴，並且可能會降低買屋需求。

Greene說：「每個人都在想的問題是，加息是否會使樓市放慢，甚至令樓價下跌？很不巧，能令此情況發生的唯一方式是要將相當多的買家離場，以便市場對現有樓盤的需求減少，可惜我們現在沒看到這個出現。」

平均貸款利率，跟隨著聯儲局於上週加息而上市，還有是美國兩間主要房地產公司裁員，Redfin裁走了8%員工，而該公司股價今年亦下跌了80%，另一間公司Compass則裁走了10%員工，這放出經濟增長放緩的信號，那麼這一切對首次置業人士意味著什麼？

Greene說：「利率上升令情況會更差，如果你此刻忍手不買，因為你認為無法負擔，那麼隨著利率繼續提高，你就更加買不起屋。」

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