貸款利率升及房地產公司裁員 跡象顯示房市或正在降溫

最近一些跡象表明,樓市可能正在降溫,貸款利率上升、房地產公司裁員,但專家表示,這一切對首次置業者來說更加難以負擔。

幾個跡象表明白熱化的樓市,可能正在降溫。

Bigger Pockets主持人David Greene說:「此時大多數買家正想入市,是買家帶動房地產市場的時候。」

這種對為數不多樓盤的搶購熱潮,可能很快就會降溫,根據房地美數據,貸款利率本週上升超過半厘,是自1987年以來一週最大的升幅,於6月16日結束的一週內,30年期固定貸款的平均利率升至接近5.8厘,比去年同期高出一倍。

對於首期不多,需要貸款買屋的人來說,加息令房屋更加昂貴,並且可能會降低買屋需求。

Greene說:「每個人都在想的問題是,加息是否會使樓市放慢,甚至令樓價下跌?很不巧,能令此情況發生的唯一方式是要將相當多的買家離場,以便市場對現有樓盤的需求減少,可惜我們現在沒看到這個出現。」

平均貸款利率,跟隨著聯儲局於上週加息而上市,還有是美國兩間主要房地產公司裁員,Redfin裁走了8%員工,而該公司股價今年亦下跌了80%,另一間公司Compass則裁走了10%員工,這放出經濟增長放緩的信號,那麼這一切對首次置業人士意味著什麼?

Greene說:「利率上升令情況會更差,如果你此刻忍手不買,因為你認為無法負擔,那麼隨著利率繼續提高,你就更加買不起屋。」

