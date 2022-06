【KTSF】

灣區受一股熱浪影響天氣炎熱,週二會最熱,內陸地區氣溫將突破華氏100度,另外,灣區空氣質素管理局宣布週二為愛惜空氣日。

灣區週二最熱的地區,包括東灣內陸地區,例如Concord和Livermore,以及南灣地區,包括聖荷西,日間最高氣溫料較正常高華氏15度至20度。

由於天氣炎熱無風,週二臭氧污染物積聚達到不健康水平,影響空氣質素,對幼童、長者,以及患有呼吸系統疾病和心臟病人士有不良影響。

當局呼籲大家明天減少開車,避免進一步污染空氣,另外要注意避暑,減少戶外活動,多喝水、穿淺色鬆身衣服和塗太陽油。

