珍寶海鮮舫南海遇風浪沉沒

上星期二離開香港的珍寶海鮮舫,星期日在南海遇到風浪沉沒,香港仔飲食集團指,事發地點水深超過1,000米,打撈工程將會非常困難。有線新聞台記者向集團查詢會否嘗試打撈,集團指暫時無補充。

上星期二被拖離香港仔,前往東南亞維修的珍寶海鮮舫,未抵埗先沉沒,一去不返。

香港仔飲食集團指,珍寶海鮮舫上星期六下午駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪,船身入水傾側,拖船公司嘗試救援但不成功,最終在星期日沉沒,事件中無船員受傷;事發地點水深超過1,000米,預計打撈工程會非常困難。

集團對意外感到難過不捨,已向拖船公司了解事故詳情,又指海鮮舫在離港前已根據規定的要求,由專業海事工程人員檢查船身和加上圍板,這次航行亦有齊所需批文。

翻查天文台在星期六下午12時半及4時半發出的華南海域天氣預報,都是預計海南島東南沿岸海域吹南風4至5級,局部地區有驟雨及雷暴,海有中至大浪。

珍寶海鮮舫於前年3月結業,同年11月施政報告,海鮮舫被納入躍動港島南計劃,原定無償捐贈給海洋公園活化,但海洋公園去年底以未找到第三方機構營運為由而退出。

香港仔飲食集團其後與十多間企業商討無償捐贈,但都因為成本高昂未能成事,最終在上星期二移離香港仔避風塘。

珍寶海鮮舫沉沒,有南區居民說不捨得,因為它是南區的地標,盛載著一代人的回憶。

衛先生說:「當時花費這麼多金錢,如此代表香港,突然沒有了是比較可惜。」

潘女士說:「很可惜,幾乎想哭,是一家人的回憶。我們曾帶外國朋友去,孫子出生也有到場吃飯。真是匪夷所思,這般壞的天氣不應該做如此倉卒的決策。」

