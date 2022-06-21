珍寶海鮮舫南海遇風浪沉沒

【有線新聞】

上星期二離開香港的珍寶海鮮舫，星期日在南海遇到風浪沉沒，香港仔飲食集團指，事發地點水深超過1,000米，打撈工程將會非常困難。有線新聞台記者向集團查詢會否嘗試打撈，集團指暫時無補充。

上星期二被拖離香港仔，前往東南亞維修的珍寶海鮮舫，未抵埗先沉沒，一去不返。

香港仔飲食集團指，珍寶海鮮舫上星期六下午駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水傾側，拖船公司嘗試救援但不成功，最終在星期日沉沒，事件中無船員受傷；事發地點水深超過1,000米，預計打撈工程會非常困難。

集團對意外感到難過不捨，已向拖船公司了解事故詳情，又指海鮮舫在離港前已根據規定的要求，由專業海事工程人員檢查船身和加上圍板，這次航行亦有齊所需批文。

翻查天文台在星期六下午12時半及4時半發出的華南海域天氣預報，都是預計海南島東南沿岸海域吹南風4至5級，局部地區有驟雨及雷暴，海有中至大浪。

珍寶海鮮舫於前年3月結業，同年11月施政報告，海鮮舫被納入躍動港島南計劃，原定無償捐贈給海洋公園活化，但海洋公園去年底以未找到第三方機構營運為由而退出。

香港仔飲食集團其後與十多間企業商討無償捐贈，但都因為成本高昂未能成事，最終在上星期二移離香港仔避風塘。

珍寶海鮮舫沉沒，有南區居民說不捨得，因為它是南區的地標，盛載著一代人的回憶。

衛先生說：「當時花費這麼多金錢，如此代表香港，突然沒有了是比較可惜。」

潘女士說：「很可惜，幾乎想哭，是一家人的回憶。我們曾帶外國朋友去，孫子出生也有到場吃飯。真是匪夷所思，這般壞的天氣不應該做如此倉卒的決策。」

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