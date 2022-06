【KTSF 朱慧琪報導】

全國汽油價格自4月以來首次下跌。

根據美國汽車協會(AAA)週一數據,全國普通無鉛汽油的平均價格每加侖4.98元,低於一週前的5.01元,舊金山(三藩市)的普通無鉛汽油的平均價格也稍微下跌,週一平均錄得每加侖6.5元,比起一週前下降了約1亳。

AAA發言人表示,原油價格下跌,再加上需求經過三週上漲後第一次下跌,至少應該會在短期內緩解破紀錄的高企油價。

而GasBuddy分析師發推文指,基於目前的市場,除非趨勢發生變化,否則在未來幾週,全國平均油價可能會跌至每加侖4.55元至4.75元。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。