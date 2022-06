【KTSF】

南加州一間食品公司宣布回收多種魚肉製品,包括魚丸、魚扎、魚餅和蝦丸等等,原因是產品裡可能含有導致過敏的雞蛋成分。

位於S. El Monte的888 Food Company,回收的產品包括好勁牌炸魚丸、魚丸,以及佳發牌花枝丸、蝦丸、炸魚丸、炸魚扎、炸魚餅、魚丸、七星魚丸,以及炸七星魚丸。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)指出,這些產品含有雞蛋成分,可是產品標籤並沒有列出來,而雞蛋對部分人士可以導致嚴重過敏反應。

要回收的產品主要在加州發售,詳情可瀏覽:https://www.fda.gov/

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。