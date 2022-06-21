拜登指正積極考慮暫停徵收聯邦汽油稅 以紓緩通脹壓力

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登表示，將會積極考慮暫停徵收聯邦汽油稅，來紓緩通脹壓力。

面對汽油和食品價格飆漲，總統拜登週一在達拉華州渡假時對記者說，將會積極考慮暫停徵收聯邦汽油稅來紓緩通脹壓力，他說將於本星期內會有決定。

這個聯邦汽油稅，現時是每加侖大約18仙，用來資助修築道路，如果要暫停徵收，必須得到國會行審批才落實。

在週末聯邦能源部長Jennifer Granholm，以及財長耶倫都先後表示，雖然不可以完全解決到問題，但都贊成撤銷聯邦汽油稅。

此外，拜登也考慮是否支持派發汽油回扣卡、豁免學生貸款，以及削減部份中國入口貨品的關稅。

這些抗通脹的建議方案，反映出拜登政府正想盡辦法，去降低民眾在百物騰貴中的財政負擔，以及希望可以消除在11月中期選舉時對民主黨的政治威脅。

另外，克林頓政府時期的財長Larry Summers接受媒體訪問時表示，不贊成取消聯邦汽油稅，他認為只不過是花巧的做法，他又批評拜登政府打擊通脹的手法，認為經濟衰退可能會無可避免出現，但拜登反駁他這個「經濟衰退無可避免」的講法，拜登認為並無這回事。

拜登又說，本星期油公司的行政總裁，將會與白宮官員會面討論油價問題，將會要求他們解釋為何油公司在第一季利潤高達350億元，以及要油公司解釋為何削減煉油量。

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