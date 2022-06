拜登指正積極考慮暫停徵收聯邦汽油稅 以紓緩通脹壓力

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登表示,將會積極考慮暫停徵收聯邦汽油稅,來紓緩通脹壓力。

面對汽油和食品價格飆漲,總統拜登週一在達拉華州渡假時對記者說,將會積極考慮暫停徵收聯邦汽油稅來紓緩通脹壓力,他說將於本星期內會有決定。

這個聯邦汽油稅,現時是每加侖大約18仙,用來資助修築道路,如果要暫停徵收,必須得到國會行審批才落實。

在週末聯邦能源部長Jennifer Granholm,以及財長耶倫都先後表示,雖然不可以完全解決到問題,但都贊成撤銷聯邦汽油稅。

此外,拜登也考慮是否支持派發汽油回扣卡、豁免學生貸款,以及削減部份中國入口貨品的關稅。

這些抗通脹的建議方案,反映出拜登政府正想盡辦法,去降低民眾在百物騰貴中的財政負擔,以及希望可以消除在11月中期選舉時對民主黨的政治威脅。

另外,克林頓政府時期的財長Larry Summers接受媒體訪問時表示,不贊成取消聯邦汽油稅,他認為只不過是花巧的做法,他又批評拜登政府打擊通脹的手法,認為經濟衰退可能會無可避免出現,但拜登反駁他這個「經濟衰退無可避免」的講法,拜登認為並無這回事。

拜登又說,本星期油公司的行政總裁,將會與白宮官員會面討論油價問題,將會要求他們解釋為何油公司在第一季利潤高達350億元,以及要油公司解釋為何削減煉油量。

