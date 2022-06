【KTSF】

新僑服務中心與舊金山(三藩市)市府合辦17日在華埠花園角派發5千份食物給低收入的家庭,希望可以略為紓緩通脹壓力。

申請食物換領劵的工作,一早在兩星期前已經開始登記,17日在舊金山華埠花園角派發,有5千份食物,每袋食物價值超過70元。

主辦單位的新僑服務中心行政主任陳浩源說,今次的社區食物派發活動,得到許多捐輸贊助和支持,食品非常豐富,可以見到有許多人排隊領取。

他說希望收到食物的低收入家庭,可以在通脹和食物供應鏈短缺下可以減輕負擔。

