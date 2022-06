【KTSF】

在加州油價每加侖接近7元之下,即使州長紐森建議暫停加汽油稅,紓緩市民高油價下的開支壓力,加州州府依舊會在7月1日起加汽油稅5.6%。

由於州議會領袖反對州長的建議,由7月1日起汽油稅將會增加2.8美分,令每加侖汽油稅達53.9美分,加州是全國汽油稅最重的地方,州府指出,稅金會用在道路維修及改善公共交通。

而汽油稅每年自動增加的機制是源於2017通過的SB1法案。

