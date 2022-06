【KTSF】

金州勇士隊週四晚擊敗塞爾特人隊,贏得NBA總冠軍,球隊已定於週一在舊金山(三藩市)舉行勝利大巡遊,慶祝8年來第4次贏得總冠軍。

勝利大巡遊將於週一早上11時20分開始,巡遊路線將於Market街夾Main街出發,終點是Market街夾6街,估計下午2時左右結束。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.nba.com/warriors/news/2022-warriors-championship-parade

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。