週五凌晨大概兩點,舊金山(三藩市)Howard街500號路段發生持槍搶劫案。

警員抵達現場,發現3名年齡分別25、27及29歳亞裔受害人,他們沒有受傷。

初步調查指3名受害人當時在車上,停車檢查有沒有爆軚之時,3名非洲裔男子持槍步近,要求3名受害人交出財物,匪徒得手後逃去無蹤。

警方暫時未有拘捕任何人,又呼籲有任何案件相關線索,可以打匿名熱線(415) 575-4444。

