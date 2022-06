【KTSF】

舊金山(三藩市)週四發生劫車案,一名司機在金銀島看到有兩個非洲裔男子截車求助,於是好心停車,豈料其中一人拔槍指嚇司機,並劫車逃去。

警方透露,警員在週四晚接近11點,接報到Exposition Drive 1200號路段調查,受害人是一名48歲的白人男人,沒有受傷。

警方指,兩個非洲裔男子截車,求搭受害人的車回家,其中一人用槍指著受害者,要求他下車,受害人遵從,兩名疑犯駕駛受害人的車逃離現場。

警方呼籲市民提供這宗案的資料,匿名報案電話是(415) 575-4444。

