舊金山加快住房開發提案已籌集足夠簽名 可送交選民表決（視頻）

舊金山(三藩市)市長布里德和支持舊金山加快住房開發提案的社區人士表示,他們已經收集到足夠的簽名,可以將提案在11月交由選民表決。

這項名為Affordable Homes Now的提案,要求加快舊金山的房屋建築許可證的審批流程,以加速興建可負擔房屋,而住房項目是百份百可以負擔,令教育工作者和建築工友能夠留在舊金山,或樓價符合低於市場價15%的可負擔能力要求。

舊金山市長布里德和市參事Matt Dorsey,以及社區支持者週四舉行集會,宣佈收集到足夠的簽名,將提案列入11月的選票中。

布里德說:「為什麼我支持改變,我支持改變,因為我自己的生活經歷,我看到本市在成長,當我們看到本市變得過於昂貴,當我們看到本市在成長的過程中沒有住房的成長。」

布里德曾經三次嘗試將可負擔房屋提案放到選票中,但最近一月的失敗後,轉而啟動選民簽名聯署行動,市參事會一個委員會在1月審議這個可負擔房屋提案時,有於有部份原因認為,這項提案會影響社區各方人士,並在社區未獲得充分的諮詢,因此否決。

所以導致該提案需要收集到5萬2千個有效的舊金山選民簽名,才能在11月交由選民表決,但市參事會中的進步人士表示,他們正在努力確保,舊金山盡可能建設多些真正的可負擔房屋,而不是允許過多的住屋市場化發展。

