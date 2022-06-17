黃石國家公園洪水爆發 破壞數英里道路和數百座橋樑

June 17, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Yellowstone National Park / Facebook)

【KTSF 張擎鳳報導】

洪水破壞了黃石國家公園數英里的道路和數百座橋樑，又淹沒了周邊社區的數十間房屋，現在當地居民和政府合作，開始清理園區和重建社區。

週末的大雨和融化的山雪，使黃石河在流經Billing市時，水位達到16英尺的歷史高位。

本週早些時候在黃石公園史無前例的洪水暴發，令1萬名遊客撤出園區，黃石公園至今仍然關閉。

洪水破壞了附近社區的數百間房屋，好在沒造成人命傷亡。

消防局局長Mike Bentley說：「情況棘手，但必須幫助社區和我們自己，這很艱難，但我們社區和政府部門一起合作。」

洪水還導致一條受歡迎的捕魚河流偏離了航道，和破壞不少的道路，令當局必須在安全距離外的地點重建道路。

Fromberg居民Cody DeRudder說：「最糟糕的是我祖母的房子，她幾個月前去世，我們還沒機會把很多東西搬走，現在變成是在打撈，在齊腰水位以上的物件。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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