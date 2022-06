黃石國家公園洪水爆發 破壞數英里道路和數百座橋樑

【KTSF 張擎鳳報導】

洪水破壞了黃石國家公園數英里的道路和數百座橋樑,又淹沒了周邊社區的數十間房屋,現在當地居民和政府合作,開始清理園區和重建社區。

週末的大雨和融化的山雪,使黃石河在流經Billing市時,水位達到16英尺的歷史高位。

本週早些時候在黃石公園史無前例的洪水暴發,令1萬名遊客撤出園區,黃石公園至今仍然關閉。

洪水破壞了附近社區的數百間房屋,好在沒造成人命傷亡。

消防局局長Mike Bentley說:「情況棘手,但必須幫助社區和我們自己,這很艱難,但我們社區和政府部門一起合作。」

洪水還導致一條受歡迎的捕魚河流偏離了航道,和破壞不少的道路,令當局必須在安全距離外的地點重建道路。

Fromberg居民Cody DeRudder說:「最糟糕的是我祖母的房子,她幾個月前去世,我們還沒機會把很多東西搬走,現在變成是在打撈,在齊腰水位以上的物件。」

