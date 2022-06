美國更多地方政府推動在學校教導亞太裔貢獻（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

總統拜登本週簽署法例,為設立亞太裔歷史與文化國家博物館立下基礎,而目前也有更多的地方政府推動在學校教導亞太裔在美國社會的貢獻。

隨著針對亞裔的歧視事件增加,更多人要美籍亞裔的美國經驗,讓所有國人更加看得到。

Yu and Me書店店主Lucy Yu說:「就是這個原因,我真要用這間書店,來分享我們亞裔的歷史。」

Lucy Yu名為Yu and Me的書店,在紐約市的華埠賣的書主要關於移民的故事,推動她的是因為全國K到12年級的學校中,缺乏教導美籍亞太裔的歷史。

Yu說:「我們需要所有人知道這些故事,因為已經有人寫了這些故事,並且有那麼多不同形式的方式寫出。」

譬如說,很少人知道陸軍第442團戰鬥隊,幾乎全由美籍日本裔軍人組成,是美國軍史上獲得最多榮耀的作戰隊伍,他們當中有許多家人,在二戰期間被送到集中營,可是還是自願的為國戰鬥。

權益人士表示,課本中很少提及像這樣的貢獻,有人要改變這個情況。

代表紐約的聯邦眾議員孟昭文說:「我在這個國家出生長大,和大家一樣是美國人。」

孟昭文正提案立法鼓勵全國的學校在課程中加入亞太裔歷史。

孟昭文說:「我要我的孩子和所有美國兒童,在學習美國歷史的時候,能夠接觸更多元和完整的教育。」

伊利諾伊州、新澤西州、康涅狄格州和羅德島州,已經有法例規定公立學校要教亞太裔歷史。

新澤西州Make Us Visible發起人Kani Ilangovan說:「學生知道誰的故事在學校有教,誰的故事沒有。」

但是關注亞太裔權益人士也表示,要是這方面的進展緩慢,家長也不要灰心。

Ilangovan說:「和你的校區總監對話,課程總監、社會學老師,問他們是否能夠加進課程中。」

許多人相信這樣做,能夠除掉障礙,推廣人們相互了解。

亞裔前進正義行政主任John C. Yang說:「如果人們了解到這些歷史,他們會開始不再視亞裔為外國人,而是美國社會的一部分。」

