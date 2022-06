【KTSF】

Palo Alto聯合校區一名初中體育老師,涉嫌20年前在學校的更衣室性侵一名當年6年級的女生,疑犯已向警方自首。

警方表示,55歲Redwood City居民Peter Michael Colombo,是Greene初中的體育老師,他涉嫌20年前午飯休息時間,在學校的更衣室性侵一名女生。

當年這間學校叫做Jordan初中,地址是North California Ave. 750號,Palo Alto校區今年1月收到一封電郵,講到關於這宗性侵事件,女事主現時已經30多歲,Santa Clara縣地檢處控告疑犯性侵兒童的嚴重罪名。

