近期許多美國人又恢復到實體店購物。

根據信用卡公司萬事達的數據,今年5月網上零售銷售額,同去年同期比較只是增長了2.2%,而實體店的購買量就上升了13.4%。

一些分析家說,通貨膨脹是因素之一,導致一些消費者迴避購買他們經常會上網購買的大件物品,比如家具。'

另一個原因是,許多人在疫情期間必須留在家中,現在想要到外面活動,因此紛紛到商店購物。

