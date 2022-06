【KTSF】

最新研究顯示,Omicron變種的症狀期,比Delta變種為短。

根據英國的國王學院在《Lancet》醫學期刊發表的報告指出,研究人員檢視了十萬個案,發現4%的Omicron患者,有持續一個月或更長的症狀期,而Delta患者的症狀期,就會比Omicron長一倍以上,長期症狀包括疲倦、腦霧、頭痛、心臟問題和其他健康問題。

研究醫生說,Omicron患者會有低風險,但不代表零風險,在目前階段需要更多的研究,包括直接測試所患上的是何變種,以及評估未打針者的COVID長期症狀風險。

