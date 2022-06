【KTSF】

週四晚是NBA總決賽,東灣奧克蘭(屋崙)一間看球賽的運動酒吧外發生槍擊案,造成一死4傷。

警方表示,週四晚10時半左右,位於奧克蘭14街316號,有人向酒吧外的一群人開槍,一名男人當場死亡,一名傷者情況危殆,3名傷者情況穩定,槍手在警方到場前已經逃去。

奧克蘭警方指,這宗已經是今年第52宗兇殺案,未知槍手行兇動機。

奧克蘭警方現正懸紅3萬元,呼籲市民提供有關槍手的線索,電話是(510) 238-3821。

