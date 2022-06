【KTSF】

已故聖荷西首位亞裔市長,以及前聯邦運輸部長Norman Mineta的公眾追悼會,週四上午在聖荷西Civic Auditorium舉行。

現任聖荷西市長Sam Liccardo說:「他的旅程和他的家人,對我們來說意義重大,因為他帶著聖荷西和我們所有人,這個故事是我們的故事,我們都感到驕傲

在週四的公眾追悼會上,演講者包括Mineta的家人和朋友,當中包括前總統克林頓,和現任聖荷西市長Sam Liccardo。

Mineta曾任國會議員,他從1971年到1975年擔任聖荷西市長,他在克林頓政府擔任商務部長,布殊政府時期擔任運輸部長,他上個月在馬里蘭州去世,享年90歲。

