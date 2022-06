反對Lowell高中採抽籤制家長再到舊金山聯合校區外抗議（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Lowell高中的入學制度風波擾攘多時,教委會星期四召開特別會議,於下星期三表決是否將抽籤制再延長多一年之前最後一次徵詢市民意見,校區外集會反對的家長有什麼看法呢?

大批反對Lowell高中採用抽籤制的家長,星期四再次去到舊金山聯合校區外抗議,華人家長委員會的招霞說,指自己今次已經是第十次為同一個問題而去到校區抗議,認為這件事要有個了斷,又指有請願書反映民意大多數支持Lowell高中重新採用擇優制度。

華人家長委員會成員招霞(Josephine Zhao)說:「這個請願書是大概一天半前開始的,已經收到五千五百多個簽名,換言之有七、八百的家長或群眾去向教委會發表他們的心聲,要求將Lowell高中回復成擇優錄取的制度。」

而另一位Galileo高中的學生家長亦表示,教委會的行為至今仍未達到大眾民意的期望,所以繼續出來抗議。

Galileo高中學生家長蘇先生說:「我們不希望Lowell高中作為舊金山與全美國都很有影響的招牌學校,因為招生問題,而退步成一般的二流、三流學校,保住招牌學校的口碑很重要,因為它是代表高質素教育,及優秀學生成長的搖籃。」

他亦指,Lowell高中學生的成績退步與抽籤制有關。

另外一個家長自己的孫女成績優異,但因抽籤制而沒被Lowell取錄,指預期過份追求平等,校區應該改善教育質素。

學生家長Rex Ridgeway說:「當你走進Walgreens超市,超市的行政總裁是個非洲裔女人,奧巴馬的問題又是甚麼?他沒有這個藉口,問題是這些小孩在小學及初中得到的教育質素。」

而華人家長委員會另一位成員Selena Chu表示,校區將亞裔成績優異看成一種特權,往往以貌取人,但就拒絕與大眾溝通。

Chu說:「我想和你溝通,如果你只看到我,你會覺得我衣着光鮮,但我這套衣服只用了30元,如果你不嘗試認識我,你不會知道真相,這跟Lowell的情況一樣,你們拒絕聆聽大眾,你們拒絕聆聽學生。」

