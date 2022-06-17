國會大樓衝擊事件聽證會聚焦特朗普如何向彭斯施壓

June 17, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (The White House)

【KTSF 張麗月報導】

調查1月6日國會大樓衝擊事件的國會眾議院特別委員會，星期四舉行第三次公開聽證，聚焦於時任總統特朗普，如何向時任副總統彭斯施壓，去推翻2020年大選結果，彭斯星期四沒有出席國會的聽證，但他的兩名法律顧問就有出席。

一名前任聯邦法官曾經在1月6日國會衝擊事件之前提醒時任副總統彭斯說，如果彭斯屈服於特朗普的壓力，國家可能會面對一場革命。

對於特朗普堅持在1月6日國會認證選舉人票時，彭斯有權推翻2020年大選結果，彭斯的核心圈子在聽證上指出，這個是錯誤的想法。

曾任彭斯法律顧問的Greg Jacob說：「檢討過文獻和歷史材料，用普通常識來判斷都證實，副總統在這事情上的直覺，認為並無正當依據可支持副總統擁有這種權力。」

證人指出，有人多次對特朗普說，計劃讓彭斯去推翻大選結果，是違反憲法。

彭斯的前幕僚長Marc Short表示，他擔心特朗普可能向彭斯報復，因此彭斯在衝擊事件前夕，即1月5日知會特勤局。

Short說：「我希望確保副總統的特勤服務主管知道，當這些分歧越來越公開，總統就會在某程度上反擊。」

在1月6日彭斯現身國會大樓，準備參加認證選舉結果的儀式前，彭斯公開一封信表示，他不能夠依照特朗普的意願去做，因此當親特朗普的支持者進入國會大樓時，彭斯和他的家人被迫要匿藏起來。

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