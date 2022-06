國會大樓衝擊事件聽證會聚焦特朗普如何向彭斯施壓

【KTSF 張麗月報導】

調查1月6日國會大樓衝擊事件的國會眾議院特別委員會,星期四舉行第三次公開聽證,聚焦於時任總統特朗普,如何向時任副總統彭斯施壓,去推翻2020年大選結果,彭斯星期四沒有出席國會的聽證,但他的兩名法律顧問就有出席。

一名前任聯邦法官曾經在1月6日國會衝擊事件之前提醒時任副總統彭斯說,如果彭斯屈服於特朗普的壓力,國家可能會面對一場革命。

對於特朗普堅持在1月6日國會認證選舉人票時,彭斯有權推翻2020年大選結果,彭斯的核心圈子在聽證上指出,這個是錯誤的想法。

曾任彭斯法律顧問的Greg Jacob說:「檢討過文獻和歷史材料,用普通常識來判斷都證實,副總統在這事情上的直覺,認為並無正當依據可支持副總統擁有這種權力。」

證人指出,有人多次對特朗普說,計劃讓彭斯去推翻大選結果,是違反憲法。

彭斯的前幕僚長Marc Short表示,他擔心特朗普可能向彭斯報復,因此彭斯在衝擊事件前夕,即1月5日知會特勤局。

Short說:「我希望確保副總統的特勤服務主管知道,當這些分歧越來越公開,總統就會在某程度上反擊。」

在1月6日彭斯現身國會大樓,準備參加認證選舉結果的儀式前,彭斯公開一封信表示,他不能夠依照特朗普的意願去做,因此當親特朗普的支持者進入國會大樓時,彭斯和他的家人被迫要匿藏起來。

