房貸利率飆升至6厘以上 有否令高企樓價降溫

【KTSF 張擎鳳報導】

聯儲局昨日決定加息0.75厘，帶動今個星期房屋貸款利率飆升至6厘以上，這會否令高企的樓價降溫？

30年期固定貸款的平均利率，從一星期前的5.5%，飆升至6.28%，利率上升，可能會導致高企的房屋價格降溫。

Ian和Lauren Fin一家正在出售位於東灣Martinez市一間1500平方英尺，有三房三廁所的房屋，但是現在他們面對的問題就是無買家。

Ian說：「很多人告訴我們，會有很多買家競價，因為競爭激烈我們可以立刻賣出。」

Lauren說：「我們於5月9日放盤，但甚麼都沒有，只有大堆批評，我們沒有收到任何叫價，所以我們降低了2萬元價格，但仍然沒有人出價，我們只好再次降低售價。」

東灣的房屋報告指目前有1900棟房屋待售，比12月份少了500間房屋。

目前結合了利率上升，天然氣價格飆升，通貨膨脹和股市下跌的情況，影響樓市。

Keller Williams經紀Jennifer He說：「買正在猶豫，如果你失去一切怎樣拿錢出來，如果利率持續上漲，如何獲得貸款？有資格獲得的貸款額會更少。」

但這名經紀表示，仍然有熱門的房地產地區，像北灣Marin縣，中位價格剛剛達到200萬元，但情況正在發生變化，開始重新回到過去的正常狀態。

Ian說：「我的目標是在開學前賣掉我們的房屋，買新房子並搬進去，不過隨著時間過去，可能性越來越低。」

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