房貸利率飆升至6厘以上 有否令高企樓價降溫

【KTSF 張擎鳳報導】

聯儲局昨日決定加息0.75厘,帶動今個星期房屋貸款利率飆升至6厘以上,這會否令高企的樓價降溫?

30年期固定貸款的平均利率,從一星期前的5.5%,飆升至6.28%,利率上升,可能會導致高企的房屋價格降溫。

Ian和Lauren Fin一家正在出售位於東灣Martinez市一間1500平方英尺,有三房三廁所的房屋,但是現在他們面對的問題就是無買家。

Ian說:「很多人告訴我們,會有很多買家競價,因為競爭激烈我們可以立刻賣出。」

Lauren說:「我們於5月9日放盤,但甚麼都沒有,只有大堆批評,我們沒有收到任何叫價,所以我們降低了2萬元價格,但仍然沒有人出價,我們只好再次降低售價。」

東灣的房屋報告指目前有1900棟房屋待售,比12月份少了500間房屋。

目前結合了利率上升,天然氣價格飆升,通貨膨脹和股市下跌的情況,影響樓市。

Keller Williams經紀Jennifer He說:「買正在猶豫,如果你失去一切怎樣拿錢出來,如果利率持續上漲,如何獲得貸款?有資格獲得的貸款額會更少。」

但這名經紀表示,仍然有熱門的房地產地區,像北灣Marin縣,中位價格剛剛達到200萬元,但情況正在發生變化,開始重新回到過去的正常狀態。

Ian說:「我的目標是在開學前賣掉我們的房屋,買新房子並搬進去,不過隨著時間過去,可能性越來越低。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。