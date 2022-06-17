FDA授權為5歲以下兒童接種Pfizer及Moderna新型肺炎疫苗

【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦食品和藥物管理局（FDA）週五授權為5歲以下的兒童接種Pfizer及Moderna的新型肺炎疫苗，此舉將會令美國幾乎每個人都有資格接種疫苗。

FDA同意讓5歲以下孩童接種新型肺炎疫苗，但距離開始接種疫苗還有一步，聯邦疾病防控中心（CDC）的委員會將於週六表決，然後必須由CDC行政總監Rochelle Walensky簽署，小朋友才能開始打針，白宮預計最快將於本月21日開始全面接種疫苗。

另一方面，Santa Clara縣政府召開記者會，宣佈下週開始為5歲以下兒童接種疫苗做準備。

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody說：「事實上，就全國住院率而言，5歲以下兒童的住院率最高，與其他年齡較大的群體相比，雖然不是很多，但全國有超過400個5歲以下的兒童染疫死亡，Santa Clara縣就有一個

縣政府在記者會中亦派出講普通話、菲律賓語、西班牙文、越南話的官員向大家講解，官員指在獲得CDC批准後，Santa Clara縣將從6月21日開始為5歲以下兒童接種疫苗，僅限預約，家長可以上縣政府的網頁，幫孩子預約疫苗接種,網址是：Sccfreevax.org。

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