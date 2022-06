FDA授權為5歲以下兒童接種Pfizer及Moderna新型肺炎疫苗

【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦食品和藥物管理局(FDA)週五授權為5歲以下的兒童接種Pfizer及Moderna的新型肺炎疫苗,此舉將會令美國幾乎每個人都有資格接種疫苗。

FDA同意讓5歲以下孩童接種新型肺炎疫苗,但距離開始接種疫苗還有一步,聯邦疾病防控中心(CDC)的委員會將於週六表決,然後必須由CDC行政總監Rochelle Walensky簽署,小朋友才能開始打針,白宮預計最快將於本月21日開始全面接種疫苗。

另一方面,Santa Clara縣政府召開記者會,宣佈下週開始為5歲以下兒童接種疫苗做準備。

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody說:「事實上,就全國住院率而言,5歲以下兒童的住院率最高,與其他年齡較大的群體相比,雖然不是很多,但全國有超過400個5歲以下的兒童染疫死亡,Santa Clara縣就有一個

縣政府在記者會中亦派出講普通話、菲律賓語、西班牙文、越南話的官員向大家講解,官員指在獲得CDC批准後,Santa Clara縣將從6月21日開始為5歲以下兒童接種疫苗,僅限預約,家長可以上縣政府的網頁,幫孩子預約疫苗接種,網址是:Sccfreevax.org。

