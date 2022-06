白宮首席防疫專家確診 已接種四劑疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

白宮首席防疫專家Anthony Fauci確診新型肺炎。

國家衛生學院週三宣布,81歲的Fauci醫生的COVID快速測試呈陽性,他已經接種四劑疫苗。

Fauci聲稱有輕微的症狀,他將會自我隔離和在家工作,他最近沒有和總統或任何高官有近距離接觸。

Fauci較早時向國會作證指出,必須為新的變種病毒株出現而做準備。

Fauci說:「這個病毒正在變異,我們必須跟上步伐,要有更好的新疫苗平台,比如納米粒子疫苗,但我們無法推進這平台,除非有更多經費,最重要的是我們要避免感染和傳染。」

FDA專員Robert Califf說:「我是心臟科專家,所以習慣直面生死,避免死亡和留醫重症的最佳方法,是及時接種疫苗,假如中招而又高危,有新的療法提供額外的保護對抗死亡與住院。」

聯邦疾控中心(CDC)總監Dr.Rochelle Walensky說:「我非常擔心因缺乏額外經費,而要終止或大幅降低防疫工作,國會和市民預期CDC會繼續全國性的研究,來評估免疫並長期監控疫情,包括疫後情況,支援未來全球及國內的疫苗接種工程,我們需要更多經費去做這個工作。」

