白宮首席防疫專家確診 已接種四劑疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

白宮首席防疫專家Anthony Fauci確診新型肺炎。

國家衛生學院週三宣布，81歲的Fauci醫生的COVID快速測試呈陽性，他已經接種四劑疫苗。

Fauci聲稱有輕微的症狀，他將會自我隔離和在家工作，他最近沒有和總統或任何高官有近距離接觸。

Fauci較早時向國會作證指出，必須為新的變種病毒株出現而做準備。

Fauci說：「這個病毒正在變異，我們必須跟上步伐，要有更好的新疫苗平台，比如納米粒子疫苗，但我們無法推進這平台，除非有更多經費，最重要的是我們要避免感染和傳染。」

FDA專員Robert Califf說：「我是心臟科專家，所以習慣直面生死，避免死亡和留醫重症的最佳方法，是及時接種疫苗，假如中招而又高危，有新的療法提供額外的保護對抗死亡與住院。」

聯邦疾控中心（CDC）總監Dr.Rochelle Walensky說：「我非常擔心因缺乏額外經費，而要終止或大幅降低防疫工作，國會和市民預期CDC會繼續全國性的研究，來評估免疫並長期監控疫情，包括疫後情況，支援未來全球及國內的疫苗接種工程，我們需要更多經費去做這個工作。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。