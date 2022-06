【KTSF】

加州的旱災踏入第三個夏季,東灣Contra Costa水務局批准一項臨時的15%的附加費。

水務局董事會昨晚批准徵收附加費,於7月1日起生效,對於每天使用260加侖水的普通客戶,每天附加費約28仙,做到節約用水15%的客戶,水費的漲幅將會很少甚至沒有,而每天用水量200加侖或更少的住戶,將獲得抵消附加費的優惠。

水務局官員呼籲大家減少戶外用水,因為戶外用水通常,佔客戶水費的一半以上。

