舊金山華埠影樓專題：專訪攝影公司老闆紀慶川（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠曾經有不少攝影和相片沖印公司，但隨著攝影數碼化，這個行業也隨之沒落，現在華埠只剩下兩間影樓，兩個老闆已上了年紀，但仍然熱愛著攝影，一連兩集的專題報導，會帶大家認識這兩位攝影發燒友，本集首先介紹現年86歲的紀慶川（Henry Kee）。

天天攝影公司老闆紀慶川說：「（你覺得拍攝帶給你什麼意義？）好像我幫你拍一張照片，如果你很滿意，會對我讚不絕口，我就有一種安慰，我很有滿足感。」

86歲的紀慶川在華埠Sacramento街開影樓，牆上掛滿幾十年來的作品。

紀慶川說：「我小時候就有興趣，在香港我經常拿著照相機到處拍。」

中國解放時，紀慶川從廈門到香港，60年代香港暴動期間，他申請移民來美國，來到美國後曾經在一家攝影沖印公司打工，後來決定自己創業，最初在Stockton街，後來搬到Sacramento街這裡，總共有40年歷史。

紀慶川說：「第一我要說明我是基督徒，神給我特別的恩典，所以我去到哪裡，每樣事情都很順利。」

紀慶川不是記者，沒有記者證，可是他與總統拍過照，在盛大場合拍攝的位置，連記者也去不到。

紀慶川說：「我去了白宮，並非站在記者電視台那一邊，我拍攝到全部記者電視台的照片。」

原因是他擔任過加州華裔共和黨聯合會主席。

紀慶川說：「胡錦濤來美國訪問，我有白宮的請帖，所以我才拍攝到那一張，所有記者電視台的相片，這張照片很難得。」

因為他在攝影界的資歷和名氣，政界的籌款會都邀請他擔任攝影師。

紀慶川說：「主辦單位因為籌款，所以照片一定不可以有差錯，人家付2萬元拍一張照片，如果拍出來有問題，很難交待，所以主辦單位知道我的歷史，信得過我。」

紀慶川說：「許多人到我的舖頭，以為我用Photoshop併湊在一起，但我讓他們看到籌款百多個不同的人，所以沒有可能用Photoshop做得到。」

紀慶川形容他事業的全盛時期。

紀慶川說：「用菲林拍攝的時候，我的學生在門口排隊，一個個來照相，當時做不來，所以我有兩個同事幫忙。」

隨著時代轉變，什麼都數碼化，再加上疫情，影樓生意大不如前，現在主要的生意是拍攝護照相。

紀慶川說：「美國護照相周圍都可以拍，但有些比較嚴格，好像台灣，35乘45mm，中國是33乘48，而且要求數碼存檔，要求很高。」

科技日新月異，紀慶川20年前，即是他60多歲的時候開始，學習應用攝影編輯軟件。

紀慶川說：「這是我的興趣，當一件事你有興趣做的時候，就有心機去學習如何去改進。」

一個人守著這盤生意，紀慶川說雖然兩個兒子都勸他退休，但他選擇繼續工作。

紀慶川說：「如果自己沒有興趣去做，每天的時間很難過，有工作，時間過得很快。」

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