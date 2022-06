【KTSF】

由於東岸地區的風暴,美國國內週五有超過一千飛機航班取消了。

根據Flight Aware網站資料,星期四的惡劣天氣,導致超過1700架飛機停飛。

除了天氣之外,自新型肺炎疫情以來,航空業也面對人手短缺問題,包括缺乏飛機師。

運輸部長Pete Buttigieg與航空公司高層開會,並要求盡量將夏季取消航班的數目保持在最低限度。

在亡兵紀念日長週末,全國超過2700航班被取消。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。