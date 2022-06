【KTSF】

賓夕凡尼亞州一個三個月大的男嬰,被遺留在車內熱死,警方相信男嬰在父母的車上待了幾個小時。

週四傍晚,Allegheny縣警察接報到一個住宅發現男嬰,但當時男嬰已沒有反應。

救護員試圖搶救男嬰無效,男嬰當場證實死亡。

兇殺組正在調查案件。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。