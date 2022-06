【KTSF】

阿拉巴馬州Birmingham市郊區一間教堂週四傍晚發生槍擊案,一名男子走入一間教堂,向一群聚餐的人開槍,造成3名長者死亡,當局正調查開槍的動機。

槍擊案發生在阿拉巴馬州Birmingham市郊區的聖史蒂芬聖公會教堂,一名71歲男子週四傍晚走入教堂向一群聚餐的人開槍,共造成3名75歲至84歲長者死亡,槍手和受害人全部是白人。

槍手首先被在場人士制服,然後警察到場將他拘押,開槍動機仍然有待調查,消息透露,槍手間中有參加這間教堂的聚會。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。