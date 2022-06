【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德提出50萬元預算,幫助英語不流利的亞太裔罪案受害人。

其中24萬元用來為講廣東話的嚴重罪案受害人,以及兇殺案受害人的家屬,提供臨床創傷心理治療,另外16萬元將撥給一個提供心理治療服務的社區機構,為英語不流利的亞裔罪案受害人提供廣東話的治療服務,還有5萬9千元用來增加全市的長者護伴服務。

布里德指出,自從新型肺炎疫情以來,針對亞太裔的罪案大幅上升,舊金山2021年仇視罪案的數目增加了五倍,全國自從2020年3月到去年9月,錄得超過1萬宗仇恨事件報告。

