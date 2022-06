【KTSF】

2026年世界杯男子足球賽將會重返灣區。

FIFA國際足球總會週四宣佈,灣區將會成為2026年男子足球世界杯比賽城市之一,賽事將會在Santa Clara縣Levi’s Stadium舉行。

賽事同樣會在全美15個城市、墨西哥及加拿大舉行,主要城市包括西雅圖、洛杉磯、墨西哥城及溫哥華。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。