NBA總決賽第6輪比賽星期四晚在波士頓TD Garden球場舉行,金州勇士隊以103比90擊敗塞爾特人,以場數4比2贏得NBA總冠軍,這次是勇士隊第7次贏得NBA總冠軍,亦是8年來第4次贏得總冠軍。

勇士隊主將Stephen Curry在星期四的賽事個人奪34分。

