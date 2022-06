【KTSF】

聯邦政府的調查發現,Tesla的自動駕駛功能在一年內涉及數百宗的交通意外。

美國國家公路交通安全管理局週三發表的一份報告指,研究調查九個月內,由那些使用例如Tesla的Autopilot駕駛輔助功能,而引起的交通事故的有關數據。

結果發現,這些車輛發生了合共367次意外,包括6宗死亡和5宗嚴重受傷的個案,當中有273宗涉及Tesla的自動駕駛功能。

調查發現這些出事的車輛,有些使用全自動駕駛模式的Tesla汽車,有些就使用Tesla自動駕駛系統的軟件。

