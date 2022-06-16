DACA實施十週年 移民權益團體促永久解決夢想生居留問題

June 16, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Molly Adams / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

幼年時入境美國而獲得暫緩遣返的DACA夢想生計劃，是由前總統奧巴馬實施至今，已經十個年頭，回顧過去這項計劃，可以說是幾經波折，一些爭取移民權益的活躍份子，趁著DACA計劃十週年紀念，走上街頭示威，要求永久解決夢想生的居留問題。

趁著週三是DACA計劃十週年的日子，爭取移民權益的活躍份子在全美各地示威，呼籲國會採取行動，永久解決DACA夢想生的居留問題。

American Business Immigration Coalition執行總監Rebecca Shi說：「我們催促國會推出兩黨妥協方案，永久保護所有夢想生。」

DACA計劃是十年前由時任總統奧巴馬下令實施，這項計劃容許入境美國時未滿16歲的非法移民，申請可續期的兩年暫緩遣返，並且容許他們申請工作許可，這項計劃幾經波折，DACA夢想生的永久居留權至今仍然未有著落。

雖然計劃在2020年時，曾經在聯邦最高法院取得勝利，但曾經在最高法院有份為DACA計劃辯護的律師Luis Cortes表示，最新的法律障礙來自德州，去年德州一名聯邦法官的裁定，阻擋新的DACA申請，基本上等於對DACA夢想生關上大門。

Novo Legal Group律師Luis Cortes說：「我們在維護計劃時贏了，而鬆一口氣，但我們知道仍有麻煩，因此希望喚醒國會行動。」

聯邦上訴法庭的口頭辯論，預定在下月初展開。

對於60幾萬DACA夢想生來說，過去的十個年頭，可以說是苦樂參半。

OFFTHARECORD網站創辦人Samantha Ramírez-Herrera說：「所以百感交雜，但整體來說，就覺得要讓我們把事情做好。」

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