DACA實施十週年 移民權益團體促永久解決夢想生居留問題

【KTSF 張麗月報導】

幼年時入境美國而獲得暫緩遣返的DACA夢想生計劃,是由前總統奧巴馬實施至今,已經十個年頭,回顧過去這項計劃,可以說是幾經波折,一些爭取移民權益的活躍份子,趁著DACA計劃十週年紀念,走上街頭示威,要求永久解決夢想生的居留問題。

趁著週三是DACA計劃十週年的日子,爭取移民權益的活躍份子在全美各地示威,呼籲國會採取行動,永久解決DACA夢想生的居留問題。

American Business Immigration Coalition執行總監Rebecca Shi說:「我們催促國會推出兩黨妥協方案,永久保護所有夢想生。」

DACA計劃是十年前由時任總統奧巴馬下令實施,這項計劃容許入境美國時未滿16歲的非法移民,申請可續期的兩年暫緩遣返,並且容許他們申請工作許可,這項計劃幾經波折,DACA夢想生的永久居留權至今仍然未有著落。

雖然計劃在2020年時,曾經在聯邦最高法院取得勝利,但曾經在最高法院有份為DACA計劃辯護的律師Luis Cortes表示,最新的法律障礙來自德州,去年德州一名聯邦法官的裁定,阻擋新的DACA申請,基本上等於對DACA夢想生關上大門。

Novo Legal Group律師Luis Cortes說:「我們在維護計劃時贏了,而鬆一口氣,但我們知道仍有麻煩,因此希望喚醒國會行動。」

聯邦上訴法庭的口頭辯論,預定在下月初展開。

對於60幾萬DACA夢想生來說,過去的十個年頭,可以說是苦樂參半。

OFFTHARECORD網站創辦人Samantha Ramírez-Herrera說:「所以百感交雜,但整體來說,就覺得要讓我們把事情做好。」

