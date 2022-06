舊金山北岸區本週末將舉行第66屆北岸節（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)北岸區本週末將會舉行第66屆北岸節,是舊金山最歷史悠久的街頭市集,屆時會有食物、藝術展覽、音樂及雜技表演。

朱古力店老闆Mike Zwiefelhofer說:「我們打開門,邀請灣區所有市民過來,探索北岸區和看看我們的文化。」

街頭市集除了飲飲食食,還會有街頭藝術家於街上用粉筆畫畫。

藝術家Sindy Smart說:「粉筆藝術好處在於你要親身觀賞,畫完之後的一天就會洗掉,粉筆藝術不是永久,就像時間一樣疑幻疑真,所以你要在它消失前親身去經歷當刻。」

屆時亦會有馬戲團表演。

特技人Gypsy Snider說:「馬戲團的新表演,猶如一封致舊金山的情書,我們有國際化、令人振奮的特技表演人,有兩個華裔表演者,他們的表現絕對令人目定口呆。」

北岸節本星期六日由早上10點至下午6點,於Columbus Avenue 6個街口舉行,費用全免。

