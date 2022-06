【KTSF】

東灣Newark當局使用最新的法醫技術,試圖偵破一宗發生在1985年的謀殺懸案。

在1985年一個女子被槍殺,屍體在Newark的Mowry Avenue附近的偏遠地區被人發現,這具腐爛並且幾乎無法辨認的屍體,直到今天沒有人知道她的身份。

幾年前,警方重啟調查,並利用她的頭骨和一撮斷了的頭髮,使用最新的法醫技術試圖重現她的樣子。

如果有人認出這名婦女或有任何關於此案的信息,請撥打匿名熱線 (510) 578-4965,或聯繫 (510) 578-4937。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。