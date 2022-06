San Leandro市In-N-Out快餐店停車場發生爆竊案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一群來自外州的青年學生,在San Leandro市一間In-N-Out快餐店用餐時,他們的車在停車場被人爆竊,匪徒也向其他車輛下手,警方表示,這類爆竊案在該處停車場頻頻發生,警方都感到無奈。

Cultivating Hope基金帶同8位學生來到灣區,目的就是想幫他們實現夢想,在6月8日他們旅行的第一天,下午5點45分左右,學生們坐上他們租來的兩輛SUV,前往位於San Leandro的Lewelling夾Hesperian Boulevard的In-N-Out餐廳,正當他們在等待食物時,保安人員進店,通知他們的車被人砸。

一名目擊者表示,兩名匪徒開著一輛灰色的福特汽車,砸碎了第一輛SUV的車窗後,偷走了裡面的東西,隨後匪徒返回他們的汽車裡,繞著停車場轉了一圈後,就砸碎了第二輛SUV的車窗。

匪徒在離開前,又再對停車場內的第三輛車下手,匪徒偷走了價值超過18,000元的攝影器材,以及其他貴重物品。

有目擊者指,匪徒是肆無忌彈,在眾目睽睽下做案,而警方也表示,幾乎每天都在同一個停車場發生打砸搶的行為,警方對此感到無奈。

正當這群學生在聖荷西機場歸還租車的時候,得知當天還有7輛汽車發生同類型事件而需要還車。

Caltivating Hope基金會的創辦人就擔心,事件會影響學生,但同時表示,這種體驗可以令學生成長。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。