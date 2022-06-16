San Leandro市In-N-Out快餐店停車場發生爆竊案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一群來自外州的青年學生，在San Leandro市一間In-N-Out快餐店用餐時，他們的車在停車場被人爆竊，匪徒也向其他車輛下手，警方表示，這類爆竊案在該處停車場頻頻發生，警方都感到無奈。

Cultivating Hope基金帶同8位學生來到灣區，目的就是想幫他們實現夢想，在6月8日他們旅行的第一天，下午5點45分左右，學生們坐上他們租來的兩輛SUV，前往位於San Leandro的Lewelling夾Hesperian Boulevard的In-N-Out餐廳，正當他們在等待食物時，保安人員進店，通知他們的車被人砸。

一名目擊者表示，兩名匪徒開著一輛灰色的福特汽車，砸碎了第一輛SUV的車窗後，偷走了裡面的東西，隨後匪徒返回他們的汽車裡，繞著停車場轉了一圈後，就砸碎了第二輛SUV的車窗。

匪徒在離開前，又再對停車場內的第三輛車下手，匪徒偷走了價值超過18,000元的攝影器材，以及其他貴重物品。

有目擊者指，匪徒是肆無忌彈，在眾目睽睽下做案，而警方也表示，幾乎每天都在同一個停車場發生打砸搶的行為，警方對此感到無奈。

正當這群學生在聖荷西機場歸還租車的時候，得知當天還有7輛汽車發生同類型事件而需要還車。

Caltivating Hope基金會的創辦人就擔心，事件會影響學生，但同時表示，這種體驗可以令學生成長。

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