特大熱浪席捲全美 近億人處於高溫警報下

【KTSF 張擎鳳報導】

特大熱浪週三席捲全國,近1億人處於高溫警報之下,更危險的是,數以萬計用戶停電,意味著沒有冷氣可用,黃石國家公園的歷史性水災,導致園區內的民眾要緊急疏散。

炎熱,非常非常炎熱,感覺就像桑拿房。

從密歇根州到佛羅里達州,氣溫飆升,比平均水平高出20華氏度,在中西部仍然有大約25萬戶人家停電,迎來多一天的中暑風險。

電力供應緊張,田納西河谷電力管理局和德州的Ercot,記錄了本週的史上最高記錄電力需求。

同時,有醫生警告說,中暑會在幾天或幾個月內,令人患上嚴重的心臟疾病甚至腎病。

Sara Friedman醫生說:「當你不在出汗時,這意味著你正在進入一個新階段,因為你的身體沒有按應有方式,做出反應。」

在特大熱浪捲全國之際,黃石公園山上積雪急促融化,並落暴雨,國民警衛隊協助園區內數千遊客離開,前所未有的洪水,現在迫使公園關閉所有入口。

官員說,氣溫升高可能會導致更多的融雪,從而加劇黃石河沿岸的水災。

蒙大拿州居民Kimball Leighton說:「這河流仍然狂野,這是國寶,但它也有脾氣。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。