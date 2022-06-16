特大熱浪席捲全美 近億人處於高溫警報下

【KTSF 張擎鳳報導】

特大熱浪週三席捲全國，近1億人處於高溫警報之下，更危險的是，數以萬計用戶停電，意味著沒有冷氣可用，黃石國家公園的歷史性水災，導致園區內的民眾要緊急疏散。

炎熱,非常非常炎熱，感覺就像桑拿房。

從密歇根州到佛羅里達州，氣溫飆升，比平均水平高出20華氏度，在中西部仍然有大約25萬戶人家停電，迎來多一天的中暑風險。

電力供應緊張，田納西河谷電力管理局和德州的Ercot，記錄了本週的史上最高記錄電力需求。

同時，有醫生警告說，中暑會在幾天或幾個月內，令人患上嚴重的心臟疾病甚至腎病。

Sara Friedman醫生說：「當你不在出汗時，這意味著你正在進入一個新階段，因為你的身體沒有按應有方式，做出反應。」

在特大熱浪捲全國之際，黃石公園山上積雪急促融化，並落暴雨，國民警衛隊協助園區內數千遊客離開，前所未有的洪水，現在迫使公園關閉所有入口。

官員說，氣溫升高可能會導致更多的融雪，從而加劇黃石河沿岸的水災。

蒙大拿州居民Kimball Leighton說：「這河流仍然狂野，這是國寶，但它也有脾氣。」

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