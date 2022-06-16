聯儲局大幅度加息打擊通脹 今年料加息至3厘（視頻）

【KTSF 張麗月報】

為了加大力度打擊持續高企的通脹，聯儲局週三決定加息0.75厘，是28年來有這麼大幅度的加息，預計今年內會加息至3厘。

聯儲局週三開完兩天會議後，決定加息0.75厘，令聯邦短期基金利率加到1.5厘至1.75厘之間。

加息這麼大幅度是因為，目前通脹持續高企在8.6%，而且沒有跡象顯示通脹會在今年減弱，疫情期間的供應鏈問題，加上俄烏戰事影響到能源價格飆升，在連鎖反應下，令通脹進一步惡化，局方因此要加大力度收緊信貸，以及減慢需求。

包維爾說：「勞工市場極度緊張，通脹實在太高，對此，聯儲局的開放市場委員會決定加息0.75厘，並預測繼續加息是適當，同時我們繼續大幅縮減資產負債表。」

聯儲局主席包維爾清楚表明，局方並非試圖在現時誘發經濟衰退，而是設法將通脹推回到2%目標，以及保持強勁的勞工市場。

他又預期，在下次7月的會議上，也可能會繼續加息半厘至0.75厘，他重申，這麼大幅度的加息，不大可能是常態。

包維爾又說，聯儲局不可能控制導致通脹的所有因素，例如油價飆升，就是由俄烏戰事引起。

有分析也指出，聯儲局並非完全可以解決到通脹的許多根源，當中包括俄烏戰爭仍然阻塞全球的供應鏈，勞工短缺，以及服務業的需求激增等。

面對這個形勢，消息指，有份出席會議的聯儲局官員，因此都認為今年內會一共加息3厘。

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