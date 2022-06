聯儲局大幅度加息打擊通脹 今年料加息至3厘（視頻）

【KTSF 張麗月報】

為了加大力度打擊持續高企的通脹,聯儲局週三決定加息0.75厘,是28年來有這麼大幅度的加息,預計今年內會加息至3厘。

聯儲局週三開完兩天會議後,決定加息0.75厘,令聯邦短期基金利率加到1.5厘至1.75厘之間。

加息這麼大幅度是因為,目前通脹持續高企在8.6%,而且沒有跡象顯示通脹會在今年減弱,疫情期間的供應鏈問題,加上俄烏戰事影響到能源價格飆升,在連鎖反應下,令通脹進一步惡化,局方因此要加大力度收緊信貸,以及減慢需求。

包維爾說:「勞工市場極度緊張,通脹實在太高,對此,聯儲局的開放市場委員會決定加息0.75厘,並預測繼續加息是適當,同時我們繼續大幅縮減資產負債表。」

聯儲局主席包維爾清楚表明,局方並非試圖在現時誘發經濟衰退,而是設法將通脹推回到2%目標,以及保持強勁的勞工市場。

他又預期,在下次7月的會議上,也可能會繼續加息半厘至0.75厘,他重申,這麼大幅度的加息,不大可能是常態。

包維爾又說,聯儲局不可能控制導致通脹的所有因素,例如油價飆升,就是由俄烏戰事引起。

有分析也指出,聯儲局並非完全可以解決到通脹的許多根源,當中包括俄烏戰爭仍然阻塞全球的供應鏈,勞工短缺,以及服務業的需求激增等。

面對這個形勢,消息指,有份出席會議的聯儲局官員,因此都認為今年內會一共加息3厘。

