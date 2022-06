【有線新聞】

美國食品及藥物管理局(FDA)專家同意,為最小6個月大的嬰幼兒接種輝瑞/BioNTech或莫德納疫苗。

食品及藥物管理局的專家周三開會,認為接種好處大於風險,一致建議當局授權為6個月大至4歲的嬰幼兒打三針輝瑞,另外6個月大至5歲的嬰幼兒,打兩針莫德納疫苗、不能溝針。

預料食品及藥物管理局將批准授權,並由疾控中心作最終決定。

政府計劃在下周二起,開展接種計劃,約1,800萬嬰幼兒可以打針。

