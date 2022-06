舊金山多個組織參與百萬行活動 呼籲社區關注虐老問題（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

6月15日是世界老人虐待防治推廣日,舊金山(三藩市)十個組織,包括安老自助處,合共步行了超過一百萬步,提升大眾對虐老問題的認識。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)說:「為了保護和保障老人及長者的權利,今次舉行這個推廣日,是想多點人知道,有很多老人是真的有受虐待的情形。」

參與這項百萬行活動的十個組織,有美亞醫療集團、社區青年中心 (CYC)、舊金山警察局及安老自助處等等,每個組織都承諾於過去10日步行最少10萬步,而實際上已經遠遠超過這個數字。

預防長者受虐待計劃的Ali Chiu表示,本次百萬行有119名義工參與,合共步行了510萬步,目的就是提升大眾對受虐長者的認知,她提到其中一些受害者的故事。

Chiu說:「最近我們打聽到一個末期肺癌病人,她將要離世,而她的丈夫孤立她,把她的錢和積蓄都偷掉。」

這些事件時常發生,鍾月娟說自己都聽過同類故事。

鍾月娟說:「有一個兒子,完全不讓他的母親接見,任何的親戚和朋友,甚至不讓她接電話,除非母親肯將房子轉到兒子的名字下,但一當母親答應後,他立即把母親逼遷,趕了她走。」

亞太裔法律外展機構的梁淑嫻表示,施暴者很多時都是照顧長者起居飮食的人,而亞洲人有個傳統家庭觀念,所以會抗拒舉報家人。

梁淑嫻 Esther Leong / 亞太裔法律外展機構說:「我們亞洲人認為,老人虐待是很醜的事,很難告訴這些事給別人,因為你依賴你的家人來幫助你,所以你很難說出口。」

她提到有很多機構幫忙長者,指長者如果受到虐待,需要尋求協助。

在場的義工與長者最後宣誓,承諾停止沉默並採取行動、反對任何針對長者的虐待行為,「倡導認知,為正義發聲」。

