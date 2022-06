灣區捷運將在柏克萊市兩地鐵站發展住屋項目（視頻）

【KTSF】

灣區捷運(BART)董事會批准一份協議備忘錄,與柏克萊市在Ashby及North Berkeley地鐵站共同發展住屋項目。

這份協議詳細列出了柏克萊市與BART如何合作,將North Berkeley與Ashby地鐵站現時的停車場,改為興建12層高的公寓大廈,合共提供過千個住房單位。

協議書指出,合作雙方將在有關的委員會中,享有同等的代表權,而該委員會將為每個項目提名一個發展商,雙方達成共識後才會將發展商名單交給捷運的董事會。

捷運董事會同樣也批准了在兩個住屋項目完成後,Ashby站會有85個車位,North Berkeley有200個給乘客使用。

BART方面又透露,North Berkeley與Ashby站的項目發展商,估計分別會在今年年底前及2023年中有定案。

Berkeley市長Jesse Arreguin就指,雖然知道還有漫長的日子,但樂見在10年內,這兩個車站會有更多可負擔房屋建成,減輕住屋負擔及氣候危機。

這兩楝公寓是柏克萊市為了配合加州,於2030年前新増250萬個住屋供應計劃的一部份。

柏克萊市已經承諾會投放5300萬用作發展這兩楝公寓。

