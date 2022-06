加州去年6月15日重新開放 一年過後COVID個案再度增加

【KTSF 尹晉豪報導】

加州在一年前的6月15日正式重新開放,當時大家普遍對恢復正常生活感到樂觀,但現在的情況是COVID個案再次增加。

聯邦疾病防控中心(CDC)建議,美國民眾今年夏天,避免前往一些受歡迎的旅遊地點,因為歐洲、南美、亞洲、北美和大洋洲的大多數國家,都被列為COVID-19的高風險,截至週二,在235個地點中,有135個被評於「高風險」級別。

歐洲疾控中心表示,許多歐洲國家的Omicron變種BA.4和BA.5亞型病毒株有所增加,按照這個速度,預計它們將在未來幾週內,將會在該地區成為主流病毒株。

歐洲疾控中心表示,在葡萄牙,BA.5已成為主流毒毒株,並且BA.5比例的增加,伴隨著COVID-19個案增加。

歐洲疾控中心同時警告,隨著COVID個案增加,住院和死亡人數也可能會增加。

美國FDA外部專家組週三一致建議FDA批准嬰幼兒接種COVID疫苗,當中建議6個月到4歲可以接種三劑量的Pfizer/BNT疫苗,6個月到5歲可以接種兩劑量的Moderna疫苗.

白宮表示,最快星期二便可以接種,而FDA已經說過,臨床試驗表明這兩種疫苗,對這個年齡段的兒童是安全有效,和學齡前兒童接種COVID-19疫苗。

FDA負責疫苗的部門負責人Peter Marks表示,在會議開始時提供的數據顯示,在Omicron高峰期間,幼兒住院人數相當令人不安,並指出有442名4歲以下兒童在疫情大流行期間死亡。

根據週二發表在《臨床傳染病》期刊的數據,一項新的研究發現在接受COVID口服藥物Paxlovid治療的近500名高危患者中,很少有人出現反彈症狀,就算出現反彈感染症狀都是輕微,沒有人最終需要接受額外的COVID治療。

有反彈症狀的人,先前都存在健康問題,和他們在三個月或更長時間前接種疫苗,研究人員就表示需要更多的研究。

而在灣區,Marin、Sonoma和Santa Clara縣的COVID傳播狀態有所改善,由「高風險」回落到「中風險」,而Contra Costa和Alameda縣就從「中風險」升到「高風險」。

CDC每日更新的地圖顯示,Napa和Solano縣的社區風險等級繼續保持「高」,而舊金山(三藩市)和San Mateo縣就處於「中等」水平。

灣區九個縣,以及加州的幾乎其他地區,在傳播地圖上屬於「高」級別。

