世衛下周四開會討論是否將猴痘猴痘為國際關注的突發公共衛生事件。

全球至今有39個國家報告共1,600多宗確診,另外1,500宗懷疑個案,其中有72人病逝,死亡個案全部在非洲錄得。

總幹事譚德塞表示,擴散情況極不尋常和令人擔憂,決定召集突發事件委員會評估,但不建議針對猴痘展開大規模疫苗接種。

突發公共衛生事件是世衛的最高警戒級別,目前只適用在新型肺炎及小兒麻痺症。

會議亦會討論是否將猴痘改名,數十名科學家較早前聯署要求改作不帶歧視和污名化的名稱。

